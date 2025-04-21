Соглашение о сотрудничестве с Донским волонтерским центром подписал Сбер

В донской столице управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим и директор ресурсного центра развития добровольчества Ростовской области «Донволонтер» Алина Литвиненко подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют вместе реализовывать волонтерские программы и проекты.
Так, ростовская команда банка насчитывает более 500 волонтеров. Они участвуют или реализуют важные социальные проекты. Один из них — «Вклад в будущее» — занятия по финансовой грамотности для подопечных детских домов. Другой пример — «Рисуем вместе» — арт-проект по росписи стен детских больниц и поликлиник.
— В Ростовской области мы не только развиваем банковскую инфраструктуру, но и активно участвуем в важных социально-экономических инициативах региона. Сейчас активно поддерживаем мероприятия по празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. В течение апреля волонтёры участвуют в патриотической акции «Дон помнит». Они будут восстанавливать и убирать исторические памятники по всей Ростовской области, — прокомментировал Константин Бугрим.
В банке отметили, что соглашение с «Донским волонтерским центром» имеет бессрочный характер. Организации сосредоточатся на разработке и поддержке проектов и программ в сфере развития добровольчества, организации совместных обучающих мероприятий, консультативной помощи.