Соглашение о сотрудничестве с Донским волонтерским центром подписал Сбер

— В Ростовской области мы не только развиваем банковскую инфраструктуру, но и активно участвуем в важных социально-экономических инициативах региона. Сейчас активно поддерживаем мероприятия по празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. В течение апреля волонтёры участвуют в патриотической акции «Дон помнит». Они будут восстанавливать и убирать исторические памятники по всей Ростовской области, — прокомментировал Константин Бугрим.