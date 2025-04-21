«Путаница в головах отдыхающих»: Ермак объяснил, будут ли с калининградцев брать туристический налог

Туристический налог взимается в Калининградской области со всех отдыхающих вне зависимости от прописки, однако плата в 100 рублей идёт с номера, а не с человека. Об этом сообщил министр по делам культуры и туризма региона Андрей Ермак во время оперативного совещания в понедельник, 21 апреля.