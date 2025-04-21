«Путаница в головах отдыхающих»: Ермак объяснил, будут ли с калининградцев брать туристический налог

Туристический налог взимается в Калининградской области со всех отдыхающих вне зависимости от прописки, однако плата в 100 рублей идёт с номера, а не с человека. Об этом сообщил министр по делам культуры и туризма региона Андрей Ермак во время оперативного совещания в понедельник, 21 апреля.
«Есть небольшая путаница в головах отдыхающих из Калининградской области. Они немного путают курортный сбор с турналогом», — отметил чиновник.
Ермак рассказал, что с 2025 года по всей России введён туристический налог. В каких муниципалитетах он будет действовать, решают местные власти.
Взнос в бюджет делают сами отели. Они включают 100 рублей за сутки проживания в первоначальную цену, и дальше никаких поборов быть не должно.
Когда люди говорят, что нам выставляют дополнительные счета, и в них включен туристический налог, это вопиющее нарушение со стороны санаториев или отелей. Они выделяют это отдельно и рассказывают человеку о какой-то дополнительной нагрузке.
Глава министерства отметил, что с владельцами мест размещения проведена разъяснительная работа, привлекать пришлось даже налоговиков.
«Объяснили, что так делать совершенно нельзя. Отель будет платить в любом случае, вне зависимости от того, кто там будет жить — калининградец или нет», — уточнил Ермак.
По прогнозам, введение туристического налога принесёт за год в бюджет области 128 миллионов рублей.
Жителей Калининградской области возмутило, что они вынуждены платить туристический налог за отдых в санаториях домашнего региона.