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Росприроднадзор выявил захламления берегов воронежских рек

Теперь сотрудники ведомства ищут владельцев и арендаторов участков.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели рейды по берегам воронежских рек, в водоохранных зонах Дона, Воронежа, Хопра, Битюга, Воронежского водохранилища.

Целью проверок было выявление несанкционированных свалок отходов, а также соблюдение режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водных объектов.

В результате сотрудники ведомства обнаружены отвалы размываемого грунта в водоохранных зонах рек и места захламления в прибрежной защитной полосе. Теперь предстоит установить владельцев и арендаторов этих участков, чтобы обязать их очистить берега.