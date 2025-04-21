Росприроднадзор выявил захламления берегов воронежских рек

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели рейды по берегам воронежских рек, в водоохранных зонах Дона, Воронежа, Хопра, Битюга, Воронежского водохранилища.
Целью проверок было выявление несанкционированных свалок отходов, а также соблюдение режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водных объектов.
В результате сотрудники ведомства обнаружены отвалы размываемого грунта в водоохранных зонах рек и места захламления в прибрежной защитной полосе. Теперь предстоит установить владельцев и арендаторов этих участков, чтобы обязать их очистить берега.