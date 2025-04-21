На ММКФ показали сериал Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно»

Поначалу нечто близкое к формату голодных игр предвещал только немилосердный — полузверский, если угодно — хронометраж 333 минуты: команда Михайлова объявила, что покажет все семь серий в один присест с небольшими перерывами. Потом «Путешествие» внезапно оказалось центральным событием всего смотра и обнаружило за собой бешеный ажиотаж. ~Билеты на спецпоказ разобрали буквально за несколько минут, поэтому фестиваль экстренно организовал дополнительный сеанс в зале побольше~, с внушительным IMAX-экраном — и там случился такой же солд-аут. После этого подавляющее, кажется, большинство временных обитателей кинотеатра «Октябрь» на пару дней погрузилось в тревожные размышления, выйдет ли в ближайшее воскресенье просочиться в заветный четвертый зал. Сложно сказать, имело ли место пасхальное чудо, но после полутора суток бесплодных попыток у нас с коллегами получилось аккредитоваться на сеанс — за час до его начала.