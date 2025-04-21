В Самаре очное шествие «Бессмертного полка» пройдет на День Победы 9 мая

В столице губернии в рамках масштабного празднования 80-й годовщины победы в ВОВ пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщили на собрании регионального комитета «Победа».
В этом году акция пройдет в очном формате 9 мая. Все желающие могут присоединиться к шествию.
Помимо этого, на площади Куйбышева пройдет большой концерт (0+), где выступят знаменитая группа «Чайф» и исполнительница Валерия.
Ранее мы писали о том, сколько самарцев назвали День Победы своим главным праздником в году.
Также, 10 мая 2025 года в городе состоится большое авиашоу группы «Русь».
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