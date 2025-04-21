Иммунотерапия одинаково эффективно воздействует на молодых и пожилых людей

«Мы показали, что пожилые пациенты обычно столь же хорошо реагируют на иммунотерапию, как и молодые носители опухоли, причем иногда она воздействует на них даже более благоприятным образом. При этом мы раскрыли некоторые важные различия в том, как иммунитет молодых и пожилых людей реагирует на эту терапию, что в перспективе позволит нам создать еще более эффективные методы борьбы с опухолями», — пояснил доцент JHU Дэниел Забрански, чьи слова приводит пресс-служба вуза.