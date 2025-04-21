Советское наследие в руинах: как Молдова теряет свои санатории на Украине

В течение многих лет Кишинев беспомощно следил за тем, как Киев отбирает молдавскую собственность на Украине. Что-то было откровенно разворовано, что-то списала война. Будущее этих активов под вопросом, сообщает IPN. Последняя оценка проводилась в 2021 году, но сейчас АПС создало рабочую группу, которая в координации с посольством РМ в Киеве изучает состояние зданий, пишет издание Молдавские ведомости.
Всего на Украине более 15 молдавских госучреждений — санаториев, домов отдыха, центров для детей и пенсионеров. Некоторые еще пригодны к использованию, другие утеряны, повреждены, ими становится все труднее управлять в условиях региональной нестабильности. Данные об этих активах ежегодно публикуются в реестре публичного имущества.
По информации агентства публичной собственности, санаторий «Sănătate», находящийся в ведении ГП «Medisan», пострадал от бомбардировки в конце прошлого месяца. Лечебный корпус превратился в руины, вспомогательные постройки, в том числе котельная и пятый корпус, частично разрушены. Основные здания пока не пострадали.
Молдова владеет несколькими базами отдыха, санаториями и реабилитационными центрами на Украине, построенными в советский период. Их положение сложное: одни официально признаны собственностью Молдовы, другие отчуждены по суду или пришли в упадок.
Пример отчужденных объектов в Затоке — две базы отдыха: «Жемчужина» (построена в 70-х, отобрана у РМ в 2006 году) и «Автомобилист» (половина активов утрачена по суду, остальное списано).
Только часть этой недвижимости находится в управлении АПС на основании решения правительства от 2018 года. Остальными активами управляют госучреждения. База отдыха «Авиатор» в Коблево, принадлежащая аэропорту, — одна из немногих действующих. Она сдана в аренду, но в условиях войны власти рассматривают возможность освобождения арендаторов от оплаты. То есть делать бизнес в войну можно — платить за аренду нельзя?
Деградация, отсутствие инвестиций стали проблемой базы отдыха «Автомобилист» в Сергеевке, признанной собственностью Молдовы: там с 2003 года не проводился капитальный ремонт, база убыточна.
В список объектов, которые могут быть приватизированы, попали санаторий «Молдова» в Трускавце и база «Luminița Albastră». Но аукционы не увенчались успехом. На базе «Luminița Albastră» 23 деревянных домика разрушены, в ведении АПС только одно капитальное здание — столовая.
Помимо активов, находящихся в управлении агентства публичной собственности, есть и объекты, находящиеся в управлении министерств и госучреждений.
Так, министерство инфраструктуры и регионального развития управляет базой отдыха «Парус» в Сергеевке и корпусом № 1 пансионата «Лазурный берег» в Коблево при посредничестве управления территориального планирования, градостроительства, строительства и ЖКХ. В той же Сергеевке министерству труда и социальной защиты подчиняется центр реабилитации инвалидов и пенсионеров «Виктория», минздраву — детский санаторий «Сергеевка», госуниверситету медицины и фармакологии имени Тестемицану — спортивно-оздоровительный лагерь «Медик-2». База отдыха «Связист» в Сергеевке, управляемая «Почтой Молдовы», официально признана молдавской собственностью и до начала боевых действий была сдана в аренду. ТУМ управляет базой отдыха «Политехника» в Затоке, а МолдГУ — базами отдыха «Бугаз» в Затоке и «Дачия» в Приморске.