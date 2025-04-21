Советское наследие в руинах: как Молдова теряет свои санатории на Украине

Так, министерство инфраструктуры и регионального развития управляет базой отдыха «Парус» в Сергеевке и корпусом № 1 пансионата «Лазурный берег» в Коблево при посредничестве управления территориального планирования, градостроительства, строительства и ЖКХ. В той же Сергеевке министерству труда и социальной защиты подчиняется центр реабилитации инвалидов и пенсионеров «Виктория», минздраву — детский санаторий «Сергеевка», госуниверситету медицины и фармакологии имени Тестемицану — спортивно-оздоровительный лагерь «Медик-2». База отдыха «Связист» в Сергеевке, управляемая «Почтой Молдовы», официально признана молдавской собственностью и до начала боевых действий была сдана в аренду. ТУМ управляет базой отдыха «Политехника» в Затоке, а МолдГУ — базами отдыха «Бугаз» в Затоке и «Дачия» в Приморске.