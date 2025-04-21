Волгоградцам объяснили, как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Решающее значение в таких случаях приобретают индивидуальные баллы, которые могут обеспечить важное преимущество абитуриента перед другими поступающими.
Новые правила поступления в высшие учебные заведения были утверждены Минобрнауки России в ноябре прошлого года и вступили в силу с 1 марта 2025 года. Теперь вузам предоставлено право прибавлять абитуриентам дополнительные баллы за индивидуальные достижения, напоминает портал «Объясняем.рф».
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения делятся на общие и целевые, их общее количество не должно превышать 15. Эти баллы будут иметь значение при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования в конкурсных списках.
Итак, дополнительные баллы начисляются за спортивные достижения (различные разряды, звания, наличие знака ГТО); аттестат об образовании с отличием, золотую или серебряную медаль; волонтерскую деятельность; участие и победы в олимпиадах — школьных, всероссийских, международных; победу в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; успешное написание итогового сочинения; участие в СВО; наличие дополнительного образования; посещение профориентационных мероприятий для тех, кто поступает в рамках целевой квоты.
Свои индивидуальные достижения абитуриент должен обязательно подтвердить с предъявлением соответствующих документов. Причем, если заслуг у поступающего будет больше установленных лимитов на дополнительные баллы (10 общих и 5 целевых), ему все равно зачтут не более 15. Вузы вольны самостоятельно определять внутреннюю структуру распределения этих баллов, но только в рамках общего лимита.
Так, требования к участникам олимпиад в разных учреждениях высшей школы различаются. В приоритете победа или достойный результат, продемонстрированный поступающим в вуз на олимпиаде по профильному предмету. Скажем, при поступлении на физмат успехи в олимпиаде по математике будут иметь значение, а по литературе и журналистике, скорее всего, нет.
Не стоит забывать и об олимпиадах, успешное участие в которых обеспечивает гарантированное поступление в вуз. В их числе Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), а также некоторые международные состязания. Информация о том, пригодится поступающему та или иная олимпиада или нет, часто может быть размещена на сайте университета.
Важность дополнительных баллов трудно переоценить, ведь при поступлении каждый из них может стать решающим. Так что перед подачей документов в вуз стоит внимательно изучить этот вопрос и постараться обеспечить себе столь необходимое конкурентное преимущество.