Волгоградцам объяснили, как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Не стоит забывать и об олимпиадах, успешное участие в которых обеспечивает гарантированное поступление в вуз. В их числе Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), а также некоторые международные состязания. Информация о том, пригодится поступающему та или иная олимпиада или нет, часто может быть размещена на сайте университета.