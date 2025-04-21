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1102 заявки на участие в программе «Герои Дона» приняли в Ростовской области

Участники и ветераны СВО подали 1102 заявки в рамках кадровой программы в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области приняли уже 1102 заявки от желающих стать участниками программы «Герои Дона». Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Мы получили 1102 заявки. 602 человека — действующие участники специальной операции, 315 — ветераны СВО. Есть и 31 заявка от наших защитниц, — написал Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что 44% соискателей — люди в возрасте до 35 лет. Известно, что 36% заявителей были удостоены государственных наград. В частности, Медаль Жукова есть у 160 человек, еще 158 человек отмечены медалью Суворова, а орденов Мужества удостоили 81 человека.

Больше всего заявок поступило из Ростовской области, но есть и претенденты из Краснодарского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга и Москвы, ЛНР и ДНР.

— Завершился первый этап программы «Герои Дона». Впереди еще несколько этапов, — уточнил Юрий Слюсарь.

Ранее врио главы региона рассказал, что региональный аналог президентского проекта «Время героев» дает возможность участникам и ветеранам СВО найти работу в системе государственного и муниципального управления.