1102 заявки на участие в программе «Герои Дона» приняли в Ростовской области

Донской глава добавил, что 44% соискателей — люди в возрасте до 35 лет. Известно, что 36% заявителей были удостоены государственных наград. В частности, Медаль Жукова есть у 160 человек, еще 158 человек отмечены медалью Суворова, а орденов Мужества удостоили 81 человека.