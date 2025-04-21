Из Таганрога и Владикавказа запустят поезда в Крым

«Гранд Сервис Экспресс» расширит маршруты и запустит два новых поезда в Крым: из Владикавказа и Таганрога.
В этом году впервые запустят пассажирский поезд «Таврия» по маршруту Владикавказ — Симферополь. Состав свяжет Крым с Северной Осетией, Кабардино-Балкарией и городом Беслан. Поезд будет курсировать раз в четыре дня. Первый рейс из Владикавказа запланирован на 30 апреля, из Симферополя — на 28 апреля.
Также будет запущен поезд по маршруту Таганрог — Симферополь. Он будет проходить через Ростов-на-Дону и ходить через день. Первый рейс из Таганрога отправится 25 мая, из Симферополя — 24 мая. Продажа билетов уже открыта на оба направления.