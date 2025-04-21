Из Таганрога и Владикавказа запустят поезда в Крым

В этом году впервые запустят пассажирский поезд «Таврия» по маршруту Владикавказ — Симферополь. Состав свяжет Крым с Северной Осетией, Кабардино-Балкарией и городом Беслан. Поезд будет курсировать раз в четыре дня. Первый рейс из Владикавказа запланирован на 30 апреля, из Симферополя — на 28 апреля.