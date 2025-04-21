Раскрыт механизм развития аутизма у носителей миотонической дистрофии

Миотоническая дистрофия представляет собой одну из относительно распространенных вариаций нейромышечных заболеваний, которая возникает в результате появления лишних повторов в гене DMPK или мутаций в гене CNBP. Ее развитие приводит к постепенному ослаблению тонуса и контроля над мышцами в определенных частях тела, а также к некоторым другим нарушениям, в том числе к развитию катаракт и проблем с сердечным ритмом. На настоящий момент лечения для данной болезни не существует.