В Перми среди многодетных семей распределят 415 земельных участков

Распределение участков запланировано на 22 мая. Жеребьевка состоится во Дворце культуры им. М. И. Калинина на улице Куйбышева, 140. Начало в 10.00. Для участия в жеребьевке нужно подать документы в городской департамент социальной политики на улице Газеты Звезда, 9. Это необходимо сделать с 28 апреля по 16 мая. Обратиться с заявлением могут многодетные семьи, независимо от порядкового номера в реестре.