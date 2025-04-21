В Перми среди многодетных семей распределят 415 земельных участков площадью от 466 до 599 квадратных метров. Все они расположены на территории поселка Красный Восход в районе Усть-Качки, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Выделенные земли предназначены для строительства садового дома высотой не более трех этажей. На всех участках имеется техническая возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.
Распределение участков запланировано на 22 мая. Жеребьевка состоится во Дворце культуры им. М. И. Калинина на улице Куйбышева, 140. Начало в 10.00. Для участия в жеребьевке нужно подать документы в городской департамент социальной политики на улице Газеты Звезда, 9. Это необходимо сделать с 28 апреля по 16 мая. Обратиться с заявлением могут многодетные семьи, независимо от порядкового номера в реестре.