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Набережную Гребного канала закроют из-за репетиций парада Победы

Движение будет ограничено 22, 23, 24 и 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Набережную Гребного канала закроют в Нижнем Новгороде из-за репетиций парада Победы. Движение будет ограничено 22, 23, 24 и 25 апреля. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

В связи с проведением мероприятий по подготовке к 9 мая, машины не смогут проехать с 09:00 до 14:00 будет по набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома № 112А по улице Слобода Печеры.

В этот период автобусный маршрут А-5 будет следовать от улицы Деловой до остановки «Деревня Печеры» в обоих направлениях.