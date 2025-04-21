«Вы — лукавый человек!»: услышав эту фразу, бухгалтер потребовала 100 тысяч у обидчицы

Услышав эту фразу, жительница Забайкалья решила действовать. По ее мнению, это было недопустимо, тем более что обидные слова были брошены прямо во время судебного разбирательства, а значит, подрывали ее авторитет. Чтобы отомстить обидчице, женщина обратилась в суд, заявив, что свои моральные страдания оценивает в 100 тысяч рублей.