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«Вы — лукавый человек!»: услышав эту фразу, бухгалтер потребовала 100 тысяч у обидчицы

В Забайкалье бухгалтер потребовала 100 тысяч за обидную фразу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Вы — лукавый человек! — заявили как-то бухгалтеру.

Услышав эту фразу, жительница Забайкалья решила действовать. По ее мнению, это было недопустимо, тем более что обидные слова были брошены прямо во время судебного разбирательства, а значит, подрывали ее авторитет. Чтобы отомстить обидчице, женщина обратилась в суд, заявив, что свои моральные страдания оценивает в 100 тысяч рублей.

— Суд первой инстанции не удовлетворил иск, посчитав, что бухгалтер предоставила недостаточно доказательств. В ходе рассмотрения дела было решено, что фраза не несла порочащего характера, — рассказывают в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Выиграть дело так и не получилось — женщина не получила компенсацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Бурятии пятерых охотников на нерп эвакуировали со льда Байкала из-за метели.