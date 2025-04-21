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На предприятии в Омской области массово фальсифицировали рыбную продукцию

Вместо 595 тысяч килограмм наваги и трески в ход шли непонятные ингредиенты в гораздо меньшем количестве.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора по Омской области нашли в Любинском районе фантомное предприятие по производству фальсифицированной рыбной продукции.

По документам более 500 тонн продукта индивидуальный предприниматель Лазарев В. С. изготовил 595 129 килограмм наваги и трески. По факту же на предприятии имелось лишь немногим более 13 тысяч килограмм рыбы, причем совершенно другого вида.

Вся фальсифицированная продукция омского предприятия поставлялась в Балашиху. Материалы проверки омского Россельхознадзора переданы московским коллегам, МВД и прокуратуру Омской области. Сертификаты, выданные индивидуальному предпринимателю, аннулированы.