На предприятии в Омской области массово фальсифицировали рыбную продукцию

Специалисты Россельхознадзора по Омской области нашли в Любинском районе фантомное предприятие по производству фальсифицированной рыбной продукции.
По документам более 500 тонн продукта индивидуальный предприниматель Лазарев В. С. изготовил 595 129 килограмм наваги и трески. По факту же на предприятии имелось лишь немногим более 13 тысяч килограмм рыбы, причем совершенно другого вида.
Вся фальсифицированная продукция омского предприятия поставлялась в Балашиху. Материалы проверки омского Россельхознадзора переданы московским коллегам, МВД и прокуратуру Омской области. Сертификаты, выданные индивидуальному предпринимателю, аннулированы.