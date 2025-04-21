Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

«Кончина Его Святейшества — это огромная и невосполнимая утрата для Римско-католической церкви и верующих во всем мире. В этот скорбный момент важно объединяться в молитвах и воспоминаниях о тех ценностях, которые он проповедовал. Пусть его наследие вдохновляет нас на добрые дела и стремление к миру», — заключил Рустам Минниханов.