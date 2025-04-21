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Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

Раис Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Источник: ИА Татар-информ

Траурная телеграмма адресована камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу (после смерти одного понтифика и до избрания другого именно камерленго является временно исполняющим обязанности суверена Святого Престола и суверенного главы Ватикана — прим. Т-и).

«Ваше Высокопреосвященство! B Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине Его Святейшества Папы Римского Франциска. Папа Франциск был выдающимся духовным лидером, чья жизнь была посвящена служению миру, милосердию и межрелигиозному диалогу. Его мудрость, гуманизм и стремление к справедливости вдохновляли миллионы людей по всему миру, независимо от вероисповедания. Его усилия по укреплению взаимопонимания между народами и культурами оставили неизгладимый след в истории», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«С большой теплотой вспоминаю личную встречу с Папой Франциском в 2022 году в Бахрейне, в ходе которой он тепло отозвался о положительном опыте Татарстана в вопросах межнационального и межконфессионального согласия», — добавил Раис РТ.

«Кончина Его Святейшества — это огромная и невосполнимая утрата для Римско-католической церкви и верующих во всем мире. В этот скорбный момент важно объединяться в молитвах и воспоминаниях о тех ценностях, которые он проповедовал. Пусть его наследие вдохновляет нас на добрые дела и стремление к миру», — заключил Рустам Минниханов.