«Можете улыбнуться для меня?»: Пьяный водитель из Петербурга попросил инспектора ГАИ поднять ему настроение

19 апреля внимание инспектора ГАИ привлек Volkswagen, который уверенно мчался в сторону Биржевого моста в Петербурге. Он потребовал остановить иномарку. Когда автомобилист открыл окно, оттуда вырвался резкий алкошлейф. Но оказавшийся за рулем мужчина поспешил заверить правоохранителя в своем богатом опыте вождения, пояснив, что работает водителем-экспедитором. Однако прав при себе у него не оказалось. Лихача пришлось пригласить в служебную машину, кадры из которой позже быстро разлетятся по Сети. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Петербуржец заявил, что вину признает и раскаивается. Он пояснил, что ехал выпивший на последней электричке в метро, проснулся только в «Купчино». После этого решил арендовать легковушку, чтобы добраться до дома в Петроградский район, — рассказали в суде.
Он добавил, что не знал о прекращении действия его водительского удостоверения. Инспектор ГАИ все выслушал, составил административный протокол за езду в алкогольном состоянии и попросил мужчину подписать его. В ответ на это разомлевший лихач попросил его о просьбе: «Можете улыбнуться для меня?». Полицейский широко улыбнулся, но избежать ему ответственности не дал.
В итоге суд назначил нарушителю административный арест на 12 суток.