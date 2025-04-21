«Можете улыбнуться для меня?»: Пьяный водитель из Петербурга попросил инспектора ГАИ поднять ему настроение

19 апреля внимание инспектора ГАИ привлек Volkswagen, который уверенно мчался в сторону Биржевого моста в Петербурге. Он потребовал остановить иномарку. Когда автомобилист открыл окно, оттуда вырвался резкий алкошлейф. Но оказавшийся за рулем мужчина поспешил заверить правоохранителя в своем богатом опыте вождения, пояснив, что работает водителем-экспедитором. Однако прав при себе у него не оказалось. Лихача пришлось пригласить в служебную машину, кадры из которой позже быстро разлетятся по Сети. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.