Белгородским школьникам покажут муляжи украинских мин

«Лежит кусок бумаги, и нет ощущения странности, его хочется просто отодвинуть ногой или рукой; там нет портфелей и игрушек, только этот кусок бумаги, в котором лежит какая-то железка, никакого ощущения, что это мина нет. Мы не снимаем и не показываем, что есть просто замаскированные под кусок травы мины. Все же эти фотографии у нас есть, нужна максимальная реалистичность и придумывать не нужно ничего», — отметил Гладков.