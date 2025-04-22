Кроссворд на 22 апреля 2025

22 апреля отмечаем день рождения Джека Николсона — легенды американского кино с уникальной харизмой и неповторимым стилем. За его плечами десятки культовых ролей, множество наград и статус одного из величайших актеров Голливуда. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить самые яркие моменты его карьеры.