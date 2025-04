Ответы на кроссворд от 22 апреля 2025: интересные факты про Джека Николсона

3. Хорн

В фильме Джорджа Миллера «Иствикские ведьмы», который является экранизацией одноименного романа Джона Апдайка, в полной мере раскрылся комедийный талант Джека Николсона. Издание The Chicago Sun Times отмечает, что Николсон «был рожден для этой роли», выделяя сцену в пижаме как один из самых запоминающихся моментов фильма. The New York Times также подчеркивает, что хотя все актеры хороши, именно Николсон «действительно рожден для роли маленького дьявола».