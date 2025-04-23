Ответы на кроссворд от 22 апреля 2025: интересные факты про Джека Николсона

По горизонтали:
1. Макмерфи
Роль Рэндла Макмерфи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» принесла Джеку Николсону его первый «Оскар». Журнал Empire включил этого персонажа в список 100 величайших киногероев, поместив его на 61 место.
2. Реклама
Голос Джека Николсона был использован в рекламе телефона Nokia N95: актер озвучил слоган рекламной кампании «В моем кармане кое-что есть».
3. Кинг
В 1980 году Стэнли Кубрик выпустил фильм ужасов «Сияние», экранизацию одноименного романа Стивена Кинга. В главных ролях снялись Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд. Несмотря на первоначальный негативный прием, «Сияние» со временем закрепилось в списках лучших фильмов ужасов и было признано одной из величайших картин в истории по версии журнала Sight & Sound. При этом сам Стивен Кинг считал эту экранизацию одной из худших адаптаций своих работ из-за творческих разногласий с Кубриком. В 2018 году фильм был включен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.
4. Хорс
Комедия ужасов Роджера Кормана «Магазинчик ужасов» была снята за два дня с бюджетом в 27 000 долларов. Джек Николсон, сыгравший Уилбура Форса, эксцентричного пациента дантиста, получил последние страницы сценария, в то время как его коллега Джон Шэнер — первые, остальной сценарий был разорван режиссером. Николсон назвал эту роль «крайне причудливой» и считал, что именно она стала отправной точкой для его запоминающихся персонажей.
5. Лейкерс
Джек Николсон известен как многолетний и преданный болельщик баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». На протяжении более 25 лет он регулярно посещает домашние матчи. В 2001 году, во время игры плей-офф, Николсон получил технический фол за споры с судейской бригадой. График съемок актера согласуется с расписанием игр «Лейкерс».
По вертикали:
1. Джокер
Джек Напье, он же Джокер, — персонаж фильма «Бэтмен» Тима Бертона, которого сыграл Джек Николсон. В основу образа лег суперзлодей Джокер из комиксов DC Comics. Имя персонажа отсылает к Николсону, а фамилия Напье — к Алану Напье, исполнителю роли Альфреда в сериале «Бэтмен» 1960-х годов. В версии Бертона, Джокер — гангстер-психопат, потерявший рассудок после падения в химикаты. Этот вариант Джокера уникален тем, что зрителю известно его настоящее имя, происхождение и то, что он является убийцей родителей Брюса Уэйна. Впоследствии имя Джек Напье использовалось в мультсериале «Бэтмен» (1992), сериале «Бэтвумен» (2021) и комиксах Murphyverse.
2. Брукс
Самым большим достижением режиссера Джеймса Брукса является фильм «Язык нежности», удостоенный пяти премий «Оскар» в 1984 году. Брукс вошел в число шести режиссеров, получивших «Оскар» за свой дебютный фильм. Эта американская трагикомедия 1983 года, основанная на одноименном романе Ларри Макмертри, не является точной экранизацией. В частности, персонаж, сыгранный Джеком Николсоном, был создан Бруксом специально для фильма. Николсон, несмотря на второстепенную роль, с энтузиазмом принял участие в проекте, получив удовольствие от работы над комедийными эпизодами.
3. Хорн
В фильме Джорджа Миллера «Иствикские ведьмы», который является экранизацией одноименного романа Джона Апдайка, в полной мере раскрылся комедийный талант Джека Николсона. Издание The Chicago Sun Times отмечает, что Николсон «был рожден для этой роли», выделяя сцену в пижаме как один из самых запоминающихся моментов фильма. The New York Times также подчеркивает, что хотя все актеры хороши, именно Николсон «действительно рожден для роли маленького дьявола».
4. Фриман
В ноябре 2006 года Джек Николсон приступил к съемкам в фильме «Пока не сыграл в ящик» режиссера Роба Райнера. Для этой роли он побрился налысо. В картине Николсон и Морган Фриман сыграли двух больных раком мужчин, стремящихся исполнить свои желания перед смертью. Для того, чтобы лучше подготовиться к роли, Николсон посетил онкологическую больницу в Лос-Анджелесе. В 2009 году фильм был номинирован на премию Японской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм».
Интересные факты о Джеке Николсоне:
- Джек Николсон — один из двух актеров в истории кино, номинированных на «Оскар» за лучшую роль (главную или второго плана) в пяти разных десятилетиях, начиная с 1960-х. С 12 номинациями, 8 из которых — за главную роль, он является самым номинированным актером в истории премии «Оскар». Каждый раз, когда Николсон получал «Оскар», его партнерша по фильму также удостаивалась этой награды.
- За роль вспыльчивого полковника Натана Джессепа в фильме «Несколько хороших парней», рассказывающем об убийстве в морской пехоте США, Джек Николсон был номинирован на премию «Оскар». В этом фильме актер произнес фразу «Вам не выдержать правды!», которая впоследствии приобрела широкую известность и стала культовой.
- Джека Николсона и Романа Полански связывают многолетние дружеские отношения. Николсон поддерживал Полански после трагической смерти его жены Шэрон Тейт в 1969 году от рук «семьи» Чарльза Мэнсона. После этого события Николсон, по некоторым данным, стал спать с молотком под подушкой.
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