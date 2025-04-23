Ответы на кроссворд от 22 апреля 2025: интересные факты про Джека Николсона

3. Кинг

В 1980 году Стэнли Кубрик выпустил фильм ужасов «Сияние», экранизацию одноименного романа Стивена Кинга. В главных ролях снялись Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд. Несмотря на первоначальный негативный прием, «Сияние» со временем закрепилось в списках лучших фильмов ужасов и было признано одной из величайших картин в истории по версии журнала Sight & Sound. При этом сам Стивен Кинг считал эту экранизацию одной из худших адаптаций своих работ из-за творческих разногласий с Кубриком. В 2018 году фильм был включен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.