Белорусы могут выразить соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска по этому адресу в Минске

В дипломатической миссии Ватикана в Беларуси уточнили, что книгу соболезнований будет открыта в период с 22 по 24 апреля с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 в Апостольской нунциатуре в Минске по адресу: проспект Независимости, 46Д.