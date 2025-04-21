Белорусы могут выразить соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска по этому адресу в Минске

В Минске белорусы могут выразить соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, пишет БелТА.
В дипломатической миссии Ватикана в Беларуси уточнили, что книгу соболезнований будет открыта в период с 22 по 24 апреля с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 в Апостольской нунциатуре в Минске по адресу: проспект Независимости, 46Д.
Напомним, что папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет в понедельник, 21 апреля. В связи с этим служба в память умершего папы римского Франциска началась 21 апреля в Кафедральном костеле Минска.
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