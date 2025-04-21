Литургия по папе Римскому Франциску пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля

Напомним, что папа Римский скончался в 88 лет сегодня, 21 апреля. Для всего католического мира уход Папы — печальное событие. Кончина понтифика выпала на Октаву Пасхи — период, охватывающий пасхальное воскресенье и всю последующую неделю. Для христиан всего мира это время радости за воскрешение Христа.
«Ровно восемь дней католики празднуют Пасху как один день. И в ней условно не положены никакие грустные мероприятия. Мы остаемся в пасхальной радости при всем глубоком уважении к умершему Папе», — отметил Георгий Кромкин.
Собеседник НИА «Нижний Новгород» подчеркнул, что для прихода Успения Пресвятой Девы Марии папа Франциск «не далекий человек». Многие прихожане лично встречались с понтификом.
«У меня было с ним пусть две короткие, но две встречи. Такие события, конечно, не забываются. Более того, именно папа Франциск подарил нашему приходу (в 2017 году. — Прим. ред.), в итоге нашему городу, единственную пока в России мозаику из Ватикана, которая находится на фасаде нашей церкви», — поделился Георгий Кромкин. По случаю кончины папы Римского в приходе Успения Пресвятой Девы Марии пройдут заупокойные божественные литургии. Первая состоится сегодня в 19:00.