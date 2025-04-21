Литургия по папе Римскому Франциску пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля

«У меня было с ним пусть две короткие, но две встречи. Такие события, конечно, не забываются. Более того, именно папа Франциск подарил нашему приходу (в 2017 году. — Прим. ред.), в итоге нашему городу, единственную пока в России мозаику из Ватикана, которая находится на фасаде нашей церкви», — поделился Георгий Кромкин. По случаю кончины папы Римского в приходе Успения Пресвятой Девы Марии пройдут заупокойные божественные литургии. Первая состоится сегодня в 19:00.