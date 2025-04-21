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Микрорайоны Затон и Дему в Уфе велодорожками соединят с центром города

В Уфе построят велодорожки от Затона и Демы до центра города.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 апреля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой анонсировал масштабный проект по созданию велосипедной инфраструктуры, которая свяжет два микрорайона с центром города.

Власти выделили около 150 миллионов рублей на строительство велодорожки от центра до Затона. Подготовительные работы должны начаться уже в этом году, непосредственно обустройство велодорожек запланировано на следующий.

Параллельно разработан проект велодорожки из микрорайона Дема.

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