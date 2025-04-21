Речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления рек

Никита Итальянцев добавил, что компания в этом году планировала сделать тестовый рейс до Выксы — продлить до города существующий ныне маршрут до Мурома. Но скорее всего, от этого придется отказаться из-за перекатов, которые даже «Валдаю» будет сложно преодолеть.