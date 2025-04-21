В Омске на майские праздники планируют запретить продажу алкоголя

Администрация города Омска рассматривает возможность ввести в Омске на время празднования 80-летия Победы сухой закон. Планируется, что ограничения будут действовать с 1 по 11 мая.
В это время ограничения коснутся городских территорий, где будут проводится различные массовые мероприятия: памятные акции, шествия, концерты, соревнования и так далее. Продажа алкоголя будет запрещена во время самих мероприятий, за час до начала и в течение двух часов после окончания.
Труднее всего купить алкоголь будет 9 мая. В это время в Омске состоится основная часть праздничных мероприятий. Главными площадками праздника станут Омская крепость и парк Победы.
Отметим, что пока документ об ограничении продажи алкоголя существует только в виде проекта и еще не завизирован мэром города Омска Сергеем Шелестом. Проект нормативного акта опубликован на сайте мэрии. Там же содержится список всех мероприятий, на время проведения которых планируется ввести локальные ограничения.
Подробнее о программе празднования 80-летия Победы в Омске можно узнать здесь.