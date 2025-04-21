В Омске на майские праздники планируют запретить продажу алкоголя

В это время ограничения коснутся городских территорий, где будут проводится различные массовые мероприятия: памятные акции, шествия, концерты, соревнования и так далее. Продажа алкоголя будет запрещена во время самих мероприятий, за час до начала и в течение двух часов после окончания.