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Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение — туман и ветер

Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 763 мм рт. ст. +23°

Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай и ВКО ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

В Мангистау — гроза, пыльная буря и ветер.

В Шымкенте, Алматинской и Атырауской областях прогнозируются гроза и ветер. В Туркестанской области — гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза — в ЗКО.

Гроза, туман и ветер — в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях, области Абай и СКО.

Дождь, снег и туман ожидаются в ВКО.

Астанчан и жителей Жамбылской области предупредили о грозе.

О грозе и тумане — жителей Карагандинской области.

Туман накроет Улытау.

Ветер прогнозируется в Алматы и Жетысу.