Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение — туман и ветер

Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
В области Абай и ВКО ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
В Мангистау — гроза, пыльная буря и ветер.
В Шымкенте, Алматинской и Атырауской областях прогнозируются гроза и ветер. В Туркестанской области — гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза — в ЗКО.
Гроза, туман и ветер — в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях, области Абай и СКО.
Дождь, снег и туман ожидаются в ВКО.
Астанчан и жителей Жамбылской области предупредили о грозе.
О грозе и тумане — жителей Карагандинской области.
Туман накроет Улытау.
Ветер прогнозируется в Алматы и Жетысу.