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Прощание с журналистом Аркадием Сосновым пройдет в Академии наук 24 апреля

Церемония прощания с журналистом и писателем Аркадием Сосновым состоится 24 апреля в здании Академии наук на Университетской набережной, сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Источник: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

«Ъ-СПб» писал, что о смерти господина Соснова стало известно накануне, 20 апреля. Он скончался после продолжительной болезни на 77-м году жизни.

В разные годы Аркадий Соснов работал спецкорром газет «Смена», «Московские новости», был заведующим бюро журнала «Огонек», редактором «Литературной газеты — Петербург», собкорром и заведующим корпунктом «Литературной газеты». С 2008 года являлся главным редактором журнала «Русский Меценат», был автором книг «Обретенная природа», «Энергия Земли», автором-составителем книги «Калитка имени Алферова».