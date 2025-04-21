В самарском музее «Заварка» 25 апреля пройдет лекция о связи кино и архитектуры

Слушатели узнают, как кинорежиссеры используют архитектурные приемы для создания атмосферы, а архитекторы черпают вдохновение в кинематографе. В основе лекции — разбор фильмов «Время развлечений» (1967, 12+), «Зеркало» (1975, 16+), «Бруталист» (2024, 16+) и других.