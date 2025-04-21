В самарском музее «Заварка» 25 апреля пройдет лекция о связи кино и архитектуры

25 апреля в 18:30 в музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Пространство фильма» (12+). Ее прочитает архитектор и доцент Самарского технического университета Рената Насыбуллина.
Слушатели узнают, как кинорежиссеры используют архитектурные приемы для создания атмосферы, а архитекторы черпают вдохновение в кинематографе. В основе лекции — разбор фильмов «Время развлечений» (1967, 12+), «Зеркало» (1975, 16+), «Бруталист» (2024, 16+) и других.
Мероприятие проходит в рамках цикла «Архитектура в кадре». Вход — по билетам, количество мест ограничено. Адрес: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что в Самаре пройдет экспедиция по историческому центру для создания в пяти дворах арт-объектов. Организаторы — «Том Сойер Фест» и арт-резиденция Третьяковки «Художник +».
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