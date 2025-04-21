Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ

Законом устанавливается, что абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.