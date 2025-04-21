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Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз без ЕГЭ

Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз на схожую программу без ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прежде, согласно законодательству, университет был вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет.

Законом устанавливается, что абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.