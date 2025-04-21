Стал известен график работы МФЦ в Ленобласти на майских праздниках

Центры продолжат работу 30 апреля и 8 мая, однако часы приёма будут ограничены: учреждения закроются на час раньше обычного времени, ровно в 20:00. Выходными днями станут 1 и 9 мая. Кроме того, удалённые рабочие места (УРМ), отдельно расположенные филиалы (ТОСП) и офисы бизнес-класса также прекратят прием заявителей досрочно — 30 апреля закрываются в 20:00. Перерыв в работе отделений продлятся с 1 по 4 мая включительно, а также с 8 по 11 мая. Подробности графика опубликованы на официальном веб-ресурсе.