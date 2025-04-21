Белгидромет: к выходным в Беларуси похолодает, возможен мокрый снег

В пятницу 25 апреля ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 4 по северу до плюс 12 по юго-востоку, максимальная днем от плюс 11 по северу до плюс 23 градусов по юго-востоку.