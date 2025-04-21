Белгидромет: к выходным в Беларуси похолодает, возможен мокрый снег

«Апрель продолжает радовать белорусов летним теплом. В результате аномально высоких температур воздуха, отмечавшихся на прошлой неделе, во многих городах Беларуси были побиты температурные рекорды дня, а на некоторых станциях — абсолютные месячные рекорды. Завтрашний день, вероятнее, не станет исключением, ведь 22 апреля на середину дня воздух прогреется до 23−29 градусов», — рассказали в Белгидромете.
В последующие дни
«Вместе с тем без осадков не обойдется. Атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы обусловят дожди кратковременного характера, которые распределятся неравномерно и при активном развитии атмосферных процессов будут сопровождаться грозами», — отметили синоптики.
Во вторник 22 апреля ночью преимущественно будет без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 8−14, местами плюс 4−7, максимальная днем — 23−29 градусов тепла.
В среду 23 апреля на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 7−14, максимальная днем — от плюс 16 по северо-западу до плюс 28 градусов по юго-востоку.
В четверг 24 апреля местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 5−11, по юго-востоку до плюс 14 градусов, максимальная днем — плюс 15−22, по югу до 25 градусов тепла.
«К концу рабочей недели сезон положительной температурной аномалии завершится. Так, 25 апреля на север республики прорвутся атмосферные фронты, несущие кратковременные грозовые дожди и похолодание, в результате чего температурный фон станет постепенно понижаться и приблизится к климатической норме», — отметили в Белгидромете.
Влияние атмосферных фронтов
В пятницу 25 апреля ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 4 по северу до плюс 12 по юго-востоку, максимальная днем от плюс 11 по северу до плюс 23 градусов по юго-востоку.
В субботу 26 апреля ночью на большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 1 по северу до плюс 9 по юго-востоку, максимальная днем — 7 — 13 градусов со знаком плюс.
В воскресенье 27 апреля будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 3, местами до минус 5, максимальная днем — 7−14 градусов тепла.