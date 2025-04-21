В Самарской области гора Отважная открыта для посещений

— Посетители смогут купить путевки онлайн или на КПП на парковке. В национальном парке также существуют правила поведения: не стоит ломать ветки, рвать растения, пугать животных, разводить костры, использовать мангалы вне оборудованных площадок, нельзя оставлять мусор, а также лучше держать собак на поводке, — отметили в сообщении.