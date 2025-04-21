Татарстанцы смогут увидеть первый весенний звездопад 28 апреля

В час может упасть от 50 до 70 метеорных частиц. Лучшее для наблюдения время — к полуночи и до утра. В этот момент будет максимально видно падение метеорных частиц в атмосферу. Об этом «Бизнес Online» сообщил директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев.