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Татарстанцы смогут увидеть первый весенний звездопад 28 апреля

Жители Татарстана смогут невооруженным глазом наблюдать метеорный поток Лириды 28 апреля. Это будет пик первого звездопада весной.

Источник: Комсомольская правда

В час может упасть от 50 до 70 метеорных частиц. Лучшее для наблюдения время — к полуночи и до утра. В этот момент будет максимально видно падение метеорных частиц в атмосферу. Об этом «Бизнес Online» сообщил директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

Лириды — один из самых старых метеорных потоков, который можно наблюдать ежегодно. В конце апреля Земля проходит через облако пыли, оставшееся от хвоста этой кометы. Пыль и более крупные частицы влетают в атмосферу со скоростью около 49 км/с и сгорают, создавая яркие вспышки света, которые мы привыкли называть звездопадом.