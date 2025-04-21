Грузооборот морского порта Ростова снизился на 19,5% в первом квартале 2025 года

В целом по России грузооборот морских портов снизился на 5,6%, составив 208,2 млн тонн. Сократились объемы перевозок зерна, сырой нефти и пищевых продуктов. В то же время выросли перевозки угля, минеральных удобрений, черных металлов, руды и сжиженного газа.