Грузооборот морского порта Ростова снизился на 19,5% в первом квартале 2025 года

В порту Ростова-на-Дону зафиксировали снижение грузооборота. За первые три месяца 2025 года показатель опустился на 19,5%, составив 2,9 млн тонн. Такие данные предоставила Ассоциация морских торговых портов.
Ситуация в Ростове-на-Дону отражает общую тенденцию в Азово-Черноморском бассейне. Грузооборот в указанном регионе снизился на 11,6%, достигнув 62,6 млн тонн. Лидером, несмотря на отрицательную динамику, остался порт Новороссийска. Там оборот грузов составил 39,3 млн тонн при снижении показателей на 8,7%.
В целом по России грузооборот морских портов снизился на 5,6%, составив 208,2 млн тонн. Сократились объемы перевозок зерна, сырой нефти и пищевых продуктов. В то же время выросли перевозки угля, минеральных удобрений, черных металлов, руды и сжиженного газа.