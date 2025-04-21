Женщина три года кормила щенка, застрявшего под бетонной плитой

В городе Дятьково Брянской области пенсионерка три года помогает выживать собаке, замурованной в бетонную плиту. Об этом пишет Добро. Медиа.
История началась в 2022 году. У дома пожилой женщины проводили ремонтные работы и выкопали для этого глубокую яму. Через какое-то время отверстие в земле закрыли бетонной плитой. Через несколько дней пенсионерка услышала вой из-под земли, заглянула в люк и увидела щенка.
Женщина принесла из дома веревку и железную палку, чтобы спустить пострадавшему животному еду и воду. Также она сразу же позвонила в МЧС, чтобы спасатели вызволили бедолагу из ловушки, но сотрудники ей отказали, заявив, что это не входит в их компетенции.
Пенсионерка продолжила каждый день приносить собаке еду и воду. Даже когда женщина оказалась в больнице, она не забыла про щенка, которого назвала Малышом, и попросила соседку приглядывать за животным и обязательно его кормить и поить.
Когда женщина вернулась домой, она сообщила о Малыше дочери, которая обратилась за помощью к волонтерам. Специалисты, приехав на место происшествия, сначала хотели спустить в яму кого-то из мужчин, чтобы те спасли животное, однако в итоге передумали, побоявшись, что оно испугается человека и начнет кусаться. «Достать его будет не так уж и просто. Пес упал в яму еще щенком и теперь боится каждого шороха, людских голосов», — рассказали волонтеры.
16 апреля к бункеру малыша прибыла специальная техника, с помощью которой бетонную плиту сместили и установили лестницу, чтобы Малыш выбрался. Однако пугливое животное не поднялось, а, наоборот, забилось в угол.
Волонтеры пытались приманить собаку едой, но как только она наедалась, она пряталась под трубы. Поэтому сейчас у специалистов осталась одна надежда — на собаколовку. Если малыш зайдет в нее на запах пищи, то дверца закроется. Так пса смогут освободить из ловушки.
В социальных сетях уже появились десятки людей, готовых приютить пса. Возможно, оставить себе его захочет пожилая спасительница. Ее пользователи называют «Человеком с большой буквы».
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