Женщина три года кормила щенка, застрявшего под бетонной плитой

Когда женщина вернулась домой, она сообщила о Малыше дочери, которая обратилась за помощью к волонтерам. Специалисты, приехав на место происшествия, сначала хотели спустить в яму кого-то из мужчин, чтобы те спасли животное, однако в итоге передумали, побоявшись, что оно испугается человека и начнет кусаться. «Достать его будет не так уж и просто. Пес упал в яму еще щенком и теперь боится каждого шороха, людских голосов», — рассказали волонтеры.