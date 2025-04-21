«Касается тех, кто планирует отдых на российских курортах». Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с бронированием квартир на популярных сервисах

В пресс-службе ведомства добаваляют, что тем, кого предложение заинтересует, мошенники отправляют ссылку на поддельный сайт, который выглядит как оригинальный сервис. Так, на устройствах iOS после нажатия кнопки «оплатить» будет видна страница с формой, предназначенной для ввода данных банковской карты и кода из SMS. Что касается системы Android, то мошенники перенаправят белорусов на поддельный Google Play для установки «официального» приложения.