«Касается тех, кто планирует отдых на российских курортах». Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с бронированием квартир на популярных сервисах

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве с бронированием квартир. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
«С приближением сезона отпусков мошенники придумали новый способ обмана, особенно для тех, кто планирует отдых на российских курортах», — сказано в сообщении.
В милиции уточнили, что мошенники предлагают забронировать квартиры или же дома через «безопасные» условия на популярных сервисах. В частности, аферисты стали активны в TikTok, YouTube Shorts, а также на других платформах, содержащих короткие видео. Отмечается, что их ролики выглядят как обзоры квартир или красивые слайд-шоу.
В пресс-службе ведомства добаваляют, что тем, кого предложение заинтересует, мошенники отправляют ссылку на поддельный сайт, который выглядит как оригинальный сервис. Так, на устройствах iOS после нажатия кнопки «оплатить» будет видна страница с формой, предназначенной для ввода данных банковской карты и кода из SMS. Что касается системы Android, то мошенники перенаправят белорусов на поддельный Google Play для установки «официального» приложения.
«После ввода кода из СМС мошенники получают доступ к вашему счету и могут списать все деньги!» — подчеркнули в милиции.
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