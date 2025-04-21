Мэр-республиканец предложил раздавать фентанил бездомным в Калифорнии

«Потому что нам действительно нужно очистить город от этих людей. Жестко ли это? Конечно, сурово. Но моя обязанность как мэра города Ланкастер — защищать трудолюбивые семьи, которые там живут, и я больше не могу этого делать Это неприемлемая ситуация, и я открыт для любого решения Я хочу, чтобы эти люди убрались из нашего города», — приводит его слова Fox News.