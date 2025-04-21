Путин оценил работу муниципалитетов в новых регионах

«В регионах Донбасса и Новоросии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный, по большому счету, просто человеческий долг, помогают людям, поддерживают, спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности», — сказал Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».