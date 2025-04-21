Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании

Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не могут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.