Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не могут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.
Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. Иностранный агент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Также иноагентам запрещено получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку. Согласно закону, иностранные агенты также не смогут входить в составы органов управления госкорпораций.