«Конституционная Пасха» и слепые подписи: куда ведёт новый тренд молдавской бюрократии?

В Молдове, похоже, становится модным утверждать важные сообщения и документы «вслепую». Появившийся на странице Министерства юстиции текст — не просто чья-то сиюминутная фантазия. Это коллективный продукт. Чтобы попасть в публичное пространство, он должен был пройти несколько уровней согласования: от «экспертов», до замминистров и, возможно, самого министра. И на каждом этапе ни у кого не зазвенела внутренняя сигнализация: «А может, это всё-таки бред?».