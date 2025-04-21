«Конституционная Пасха» и слепые подписи: куда ведёт новый тренд молдавской бюрократии?

Вскоре пост на странице Минюста был удалён, но осадочек, как говорится, остался.
Что это было? Несмешная шутка? Неудачный эксперимент с языком «новой коммуникации»? Или всё же демонстрация тревожного тренда — подписывать документы и утверждать тексты не глядя?
Подпиши и забудь: чиновничья легкость бытия.
В Молдове, похоже, становится модным утверждать важные сообщения и документы «вслепую». Появившийся на странице Министерства юстиции текст — не просто чья-то сиюминутная фантазия. Это коллективный продукт. Чтобы попасть в публичное пространство, он должен был пройти несколько уровней согласования: от «экспертов», до замминистров и, возможно, самого министра. И на каждом этапе ни у кого не зазвенела внутренняя сигнализация: «А может, это всё-таки бред?».
Шутки не по адресу.
Авторы явно хотели сделать «легко», «иронично» и «по-молодёжному». Но получилось — как минимум, странно. Пасхальный кролик и «конституционность» праздника в одном флаконе? Это не тонкая ирония, это недоразумение. И недоразумение — дорогое, потому что касается самой чувствительной сферы — веры.
Ведь вопрос в уважении. К чувствам, традициям и вере своих граждан.
Удаление поста Минюста вызвало ещё больше вопросов. Кто его утвердил? Почему он вышел без контроля? Почему никто не взял на себя ответственность?
Весь этот эпизод — не о религии и не о юморе. Он — о качестве управления.
Про признание Пасхи в Молдове «конституционной» и Минюст: сегодняшний тренд у чиновников — подписывать бумаги не глядя?
Скажут, что взломали. Но ведь это сообщение — коллективный плод «работы» большого числа людей.
«Экспертов», секретарей министерства, замов министра и самого министра.
Неужели ни одном этапе прохождения этого документа через кабинеты министерства ни у кого не «зазвенела» внутренняя алярма?
Или это сегодняшний тренд — подписывать не глядя?
Олег Штефанюк.