Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживающим импортное техническое оборудование. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса.
Ранее участникам этой госпрограммы выдавалась однократная обыкновенная частная виза на срок до 3 месяцев без возможности продления.
Кроме того, согласно закону, иностранцам — работникам иностранных юрлиц, которые занимаются обслуживанием и ремонтом ввезенного в РФ оборудования, будет выдаваться обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. Ранее такая виза выдавалась без права продления.