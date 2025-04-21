Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы

Кроме того, согласно закону, иностранцам — работникам иностранных юрлиц, которые занимаются обслуживанием и ремонтом ввезенного в РФ оборудования, будет выдаваться обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. Ранее такая виза выдавалась без права продления.