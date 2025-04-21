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Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы

Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам программы по переселению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживающим импортное техническое оборудование. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса.

Ранее участникам этой госпрограммы выдавалась однократная обыкновенная частная виза на срок до 3 месяцев без возможности продления.

Кроме того, согласно закону, иностранцам — работникам иностранных юрлиц, которые занимаются обслуживанием и ремонтом ввезенного в РФ оборудования, будет выдаваться обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. Ранее такая виза выдавалась без права продления.