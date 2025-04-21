Причиной смерти папы Римского Франциска был назван инсульт

А еще Франциска считают понтификом-дипломатом. Выступая за диалог религий, он в 2016 году общался в Гаване с патриархом Кириллом и совершил экуменическую молитву в лютеранском соборе в Швеции. В 2019 году он встречался с великим имамом Каирского исламского университета и подтвердил, что христианство и ислам объединяет идея «человеческого братства». В том же году он подписал «Документ о человеческом братстве в пользу мира и сосуществования» вместе с Ахмедом Эль Тайебом, Великим имамом мечети «Аль-Азхар», во время визита в ОАЭ.