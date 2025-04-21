5 млрд рублей вложат в строительство завода каменной ваты в Ростовской области

Объект планируют завершить во 2 квартале 2026 года, а технологический запуск первой линии наметили на конец 2026 года. Предприятие начнет выпускать утеплитель из каменной ваты для промышленного и гражданского строительства, а также техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. На производстве создадут 150 рабочих мест.