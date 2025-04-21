5 млрд рублей вложат в строительство завода каменной ваты в Ростовской области

В Ростовской области планируют строительство завода каменной ваты. Новый объект намерены возвести на территории Красносулинского индустриального парка, сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков.
— Из 7,5 млрд рублей инвестиций, заявленных по проекту, в 2025 году корпорация «Технониколь» планирует освоить около 5 млрд рублей. У инвестора на Дону сейчас работают два завода: по производству каменной ваты и тепличных субстратов, — отметил Игорь Бураков.
К этому моменту специалисты уже завершили инженерное оснащение площадки, на которой будут возводить завод каменной ваты. В течение месяца генеральный подрядчик должен приступить к работам.
В 2025 году на месте будущего завода должны завершить общестроительные работы, включая основной производственный корпус. После этого начнется строительство энергоцентра на 20 Мвт и складов. Общая площадь зданий составит около 20 тысяч кв. метров.
Почти все материалы и оборудование будут изготовлены в России. В том числе, будут активно использовать продукцию из Ростовской области.
Объект планируют завершить во 2 квартале 2026 года, а технологический запуск первой линии наметили на конец 2026 года. Предприятие начнет выпускать утеплитель из каменной ваты для промышленного и гражданского строительства, а также техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. На производстве создадут 150 рабочих мест.