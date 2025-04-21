Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию «Служение» в спецноминации «Мужество и героизм на благо служения Родине», торжественная церемония состоялась в национальном центре «Россия».
Лауреат удостоен специальной премии за проект «За отечество».
Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«Служение» присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Премия вручается в десяти номинациях: «Развитие территории — благополучие жителей», «Прямой разговор — доверие к власти», «Укрепляя партнерство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Институт наставничества — для будущего страны», «Забота о семьях героев — вклад в общую победу», «Великое наследие — для будущих поколений», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Молодые кадры — на службе страны», «Мужество и героизм — на благо служения родине».