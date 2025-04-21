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Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси

Белгидромет прогнозирует похолодание и мокрый снег в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БелТА.

В Белгидромете отметили, что 25 апреля, в пятницу, на север Беларуси поступят атмосферные фронты, которые несут кратковременные грозовые дожди, похолодание. В связи с этим температурный фон начнет постепенно понижаться и приблизится к своей климатической норме.

Специалисты добавляют, что влияние атмосферных фронтов начнет ослабевать 26 и 27 апреля. Сказано, что по причине роста атмосферного давления осадки окажутся менее интенсивными, примут локальный характер.

«Вместе с тем адвекция холода усилится, температурный фон уже понизится повсеместно, а осадки станут отмечаться в смешанной фазе», — говорится в сообщении.

Так, 25 апреля, в пятницу, в ночное время местами, а днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами вероятен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +4 по северной части и до +12 градусов юго-восточной. Днем будет от +11 градусов по северу и до +23 градусов по юго-востоку страны.

В субботу, 26 апреля, ночью на большей части территории Беларуси пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега. В дневные часы ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается от +1 градуса по северу и до +9 градусов по юго-востоку. Днем синоптики прогнозируют от +7 до +13 градусов.

В воскресенье, 27 апреля, осадков не прогнозируется. Однако ночью и утром местами по северо-восточной части страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. В ночные часы будет от −2 градусов до +3 градусов. Местами по Беларуси ожидается до −5 градусов. Днем ожидается от +7 до +14 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 21 по 27 апреля в Беларуси: «Нас ждет очередное похолодание».

Тем временем синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках в конце апреля: «Морозы до −5 и мокрый снег».

Кроме того, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.