Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси

Так, 25 апреля, в пятницу, в ночное время местами, а днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами вероятен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +4 по северной части и до +12 градусов юго-восточной. Днем будет от +11 градусов по северу и до +23 градусов по юго-востоку страны.