Путин назвал работу муниципальных служащих важнейшей миссией

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день органов местного самоуправления назвал важнейшей миссией работу муниципальных служащих в РФ.
В понедельник в Москве в Национальном центре «Россия» проходит церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание. И подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия — это действительно служение, миссия», — сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин также подчеркнул, что в рядах муниципальных органов власти, предприятиях и организациях, очень много ярких, неравнодушных людей, которые «буквально горят своим делом, следуют богатым, многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалом российского земства».
Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля. −0-