Митрополит Сергий станет советником губернатора Воронежской области

Александр Гусев встретился с митрополитом Сергием и предложил ему занять пост советника губернатора на общественных началах. Владыка Сергий принял предложение и будет работать в новом статусе. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Митрополит Сергий многолетним руководством Воронежской архиерейской кафедрой внёс неоценимый вклад в духовное развитие области. Я уверен, что наше сотрудничество в новом статусе будет способствовать укреплению нравственных основ общества.
В ходе встречи также обсудили вопросы поддержки семейных ценностей, профилактики социальной изоляции и роль Церкви в воспитании подрастающего поколения.
«Церковь имеет важное значение в образовательной сфере. Совместные усилия помогут развивать моральные ориентиры у молодежи», — добавил губернатор.