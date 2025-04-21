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Митрополит Сергий станет советником губернатора Воронежской области

Митрополит Сергий станет советником губернатора Воронежской областиАлександр Гусев встретился с митрополитом Сергием и предложил ему занять пост советника губернатора на общественных началах.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Александр Гусев встретился с митрополитом Сергием и предложил ему занять пост советника губернатора на общественных началах. Владыка Сергий принял предложение и будет работать в новом статусе. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Митрополит Сергий многолетним руководством Воронежской архиерейской кафедрой внёс неоценимый вклад в духовное развитие области. Я уверен, что наше сотрудничество в новом статусе будет способствовать укреплению нравственных основ общества.

отметил Гусев

В ходе встречи также обсудили вопросы поддержки семейных ценностей, профилактики социальной изоляции и роль Церкви в воспитании подрастающего поколения.

«Церковь имеет важное значение в образовательной сфере. Совместные усилия помогут развивать моральные ориентиры у молодежи», — добавил губернатор.