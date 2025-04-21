В Омской области вводят строгие ограничения на ловлю рыбы

С 20 апреля в Омской области вступил в силу нерестовый запрет на ловлю рыбы, который продлится до 20 мая. Ограничения касаются реки Иртыш и всех её притоков, охватывающих всю их протяжённость и пойменные системы. С 25 апреля и до 25 мая также вводится запрет на рыбную ловлю в озерах.