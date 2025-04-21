В Омской области вводят строгие ограничения на ловлю рыбы

С 20 апреля в Омской области вступил в силу нерестовый запрет на ловлю рыбы, который продлится до 20 мая. Ограничения касаются реки Иртыш и всех её притоков, охватывающих всю их протяжённость и пойменные системы. С 25 апреля и до 25 мая также вводится запрет на рыбную ловлю в озерах.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в этот период ловля рыбы будет запрещена для промышленного рыболовства. Однако у любителей рыбной ловли есть возможность рыбачить с берега: разрешается использовать одну поплавочную удочку или спиннинг, не превышая двух крючков на человека.
Существуют ограничения на суточный улов: рыболовы-любители могут поймать не более 10 кг щуки, язя и леща, а судака — не более 5 кг. Общая суточная норма улова не должна превышать 10 кг, или один экземпляр, если его вес превышает 10 кг. Для других видов рыб лимиты не установлены.
Важно помнить, что рыбы определённых размеров, такие как щука до 30 см, судак до 33 см, лещ до 26 см и язь до 25 см, должны быть немедленно отпущены обратно в воду. Для остальных видов рыб размеры не установлены.
Также следует отметить, что вылов ценных видов рыб, включая сибирского осетра, стерлядь и нельму, а также артемии и артемии в стадии цист, остаётся под строгим запретом на постоянной основе. Эти меры приняты для защиты водных ресурсов и сохранения рыбного потенциала региона.