Омичи почтили память героя России Олега Охрименко, спасшего десятки жизней

А там у преступника сдали нервы и он открыл беспорядочный огонь. Его обезвредили, но он успел не то бросить, не то уронить лимонку. Офицер спецназа Олег Охрименко не раздумывая бросился на снаряд… От полученных травм скончался в больнице.