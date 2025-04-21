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Омичи почтили память героя России Олега Охрименко, спасшего десятки жизней

Ровно 23 года назад оперуполномоченный омского СОБРа Олег Охрименко накрыл собой гранату.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 апреля, сотрудники СОБРа и простые омичи почтили память героя России Олега Охрименко. Ровно 23 года назад офицер спецназа ценой собственной жизни спас десятки других. Он накрыл собой гранату, разорвавшуюся на остановке по улице Бархатовой.

В тот день группа проводила задержание опасного преступника, находящегося в федеральном розыске. Поняв, что его обложили, он захватил в заложницы собственную сожительницу. Приставив к ее голове пистолет и взяв гранату, он вышел на остановку общественного транспорта.

А там у преступника сдали нервы и он открыл беспорядочный огонь. Его обезвредили, но он успел не то бросить, не то уронить лимонку. Офицер спецназа Олег Охрименко не раздумывая бросился на снаряд… От полученных травм скончался в больнице.

С тех пор каждый год в этот день сотрудники и ветераны СОБРа возлагают цветы к могиле и мемориальным доскам героя. Память Олега Охрименко почтили минутой молчания. Напомним, в честь Олега Охрименко в Омске также названа улица в районе метромоста.