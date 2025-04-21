Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми заменят еще ряд павильонов на остановках

В ближайшее время планируется заменить еще несколько остановок, сообщает городской дептранс.

В ближайшее время планируется заменить еще несколько остановок, сообщает городской дептранс.

На остановке «Улица Чернышевского» меняют павильон по ходу движения в сторону улицы Революции. Также планируется замена павильонов на остановках «Улица Сибирская» по Луначарского, «Улица Максима Горького» по Екатерининской, «Театр юного зрителя» по Екатерининской, «Гипермаркет “Семья” (из центра), “Площадь Дружбы” по улице Дружбы.

В ведомстве напоминают, что на замену павильона и восстановление фундамента потребуется некоторое время.