В Перми заменят еще ряд павильонов на остановках

На остановке «Улица Чернышевского» меняют павильон по ходу движения в сторону улицы Революции. Также планируется замена павильонов на остановках «Улица Сибирская» по Луначарского, «Улица Максима Горького» по Екатерининской, «Театр юного зрителя» по Екатерининской, «Гипермаркет “Семья” (из центра), “Площадь Дружбы” по улице Дружбы.